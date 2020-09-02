أعرب الفنان الإماراتي أحمد الجسمي عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل المنصة والذي سيعرض عبر منصة نتفليكس خلال أيام.
وقال الجسمي، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إن مسلسل المنصة يقدم فكرة جديدة ومميزة، معلقًا: الفنان دائمًا ما يبحث عن كل جديد ولاسيما وأننا نعيش في عصر السرعة والتكنولوجيا، ولذلك نحن بحاجة لتقديم أعمالًا مغايرة ويبتعد عن غيرها من الأعمال التقليدية.
وأضاف: "وعلى كل فنان أن يقدم أعمالا مغايرة شكلًا وموضوعًا، وهذا ما وجدته في مسلسل المنصة، فهو يحوي فكرة جديدة ويغرد بعيدًا عن التقليدية".
وتابع حديثه عن تجربته في مسلسل أم هارون والذي أثار الجدل موضحًا: وفي هذا العام أعتز جدًا بتقديم مسلسل أم هارون، لأنه مختلف عن أي عمل آخر من ناحية الطرح والشكل وهذا ما جعله يحظى بأصداء إيجابية كبيرة.
يذكر أن مسلسل المنصة دراما إماراتية عربية من إخراج الألماني رودريغوكيش وتأليف هوزان عكو، ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم مكسيم خليل، جيني إسبر وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، سلوم حداد، سمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادى، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي لـ"دوت الخليج الفني": أعتز بتقديم مسلسل "أم هارون".. وهذا ما جذبني للمشاركة في"المنصة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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