فن ومشاهير

برفقة عزيز الشافعي.. تامر حسين ينشر مقطعاً محذوفاً من أغنية يوم تلات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نشر الشاعر تامر حسين، مقطعا محذوفاً، من أغنية الهضبة عمرو دياب "يوم تلات"، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر الملحن عزيز الشافعى برفقة تامر حسين فى الفيديو، وعلق عليه :" صعب الإختيار كوبلية من يوم تلات ( فى الكواليس) "

ويذكر ان اخر اعمال الشاعر تامر حسين اغنيتى "اماكن السهر" و "بلدنا يا حلوة" مع الهضبة عمرو دياب 

وحقق الهضبة عمرو دياب 6,803,594  ملايين مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها منذ اسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برفقة عزيز الشافعي.. تامر حسين ينشر مقطعاً محذوفاً من أغنية يوم تلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا