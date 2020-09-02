يا قمر الحلوين.. ميريهان حسين تشيد بفيروز أثناء تكريمها

ويظهر في الصورة المطربة اللبنانية القديرة فيروز، في أثناء تكريمها من الرئيس الفرنسي.
وقد علقت علي الصورة : أجمل صورة شوفتها السنة دي .. عشقي.. فيروز .. يا قمر الحلوين يا زهر بتشرين يا دهب الغالي ..
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يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.
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