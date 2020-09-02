نيرمين الفقي تنشر صورة من كواليس "لؤلؤ" للنجمة مي عمر

نشرت الفنانة نيرمين الفقى، صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مي عمر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت الفقي، فى الصورة مع أحمد زاهر، ادوارد، ، هيدي كرم، وعدد اخر من النجوم والنجمات.
ويعد مسلسل "لؤلؤ" أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر.
ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وانتاج شركة سينرجى.
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