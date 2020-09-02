باليه القاهرة يتحدى "كورونا" (فيديو)

بدأت فرقة باليه أوبرا القاهرة بدأت أولى بروفاتها في قاعات التدريب الخاصة بالفرقة، استعدادا لعرضها الأول بعد الجائحة.

وهذا هو العرض الافتتاحي لأول موسم لباليه أوبرا القاهرة بعد جائحة كورونا، التي تسببت في توقف الفرقة عن عروضها نهاية الموسم الماضي. وسوف تقدم الفرقة يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري، على مسرح النافورة المكشوف بدار الأوبرا، عرضا منوعا يتضمن رقصات: فالس شتراوس، وأداجيو النيل، ومنوعات لابايادير، وكليوباترا، وزوربا، وأداجيو شرقي لعمر خيرت، والليلة الكبيرة.

وتضم فرقة باليه أوبرا القاهرة إلى جانب الراقصين المصريين من خريجي المعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة المصرية، راقصين من شتى أنحاء العالم، وخاصة من روسيا واليابان.

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