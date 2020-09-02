بلقيس تطرح أغنيتها مع عيضة المنهالي "بحر ركبه غلاهم" باللهجة الإماراتية.. بالفيديو

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أغنيتها الجديدة مع الفنان عيضة المنهالي "بحر ركبه غلاهم- ناس غزير ماهم"، والتي تعتبر التعاون الأول بينهما.

أول دويتو بين بلقيس وعيضة المنهالي

وطرحت الفنانة بلقيس فتحي فيديو أغنيتها الجديدة مع المطرب الإماراتي عيضة المنهالي على يوتيوب، وأعلنت عن الأغنية عبر حساباتها بمواقع التواصل وقالت:" استمعوا الآن الديو مع الفنان الكبير والأخ والصديق عيضة المنهالي.. تشرفت جداً بالتعاون معاه".

بلقيس تتفوق باللهجة الإماراتية

وكشفت بلقيس عن تفاصيل الأغنية الجديدة مع عيضة المنهالي، والتي من أشعار أشعار الصامل (بحر ركبه غلاهم)، وكلمات شبعاد( ناس غزير ماهم)، وألحان عيضة المنهالي، وتوزيع مهند خضر وقدمت بها بلقيس مع عيضة المنهالي اللون الشعبي باللهجة الإماراتية وهو الأمر الذي زاد من مفاجآت الأغنية، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة من طرحها على يويتوب.

مفاجآت بلقيس وعيضة المنهالي في صيف 2020

وقدم عيضة المنهالي في الفترة الأخيرة عدة أغاني منفردة قبل أغنيته مع بلقيس، وآخرها أغنية "يا حياتي كم بشكيلك"، ويستعد لطرح أعمال أخرى باللهجة الإماراتية في الفترة المقبلة، ونفس الأمر للفنانة بلقيس والتي تجهز لعدة أغاني بعدة لهجات في الفترة المقبلة بعد تجربتها في اللون الشعبي الإماراتي.

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وطرحت بلقيس مؤخراً فيديو كليب أغنية "الحياة حلوة" والتي تواصل بها تقديمها للهجة المغربية بعد أغنية "تعال تشوف"، وحقق الكليب مشاهدة عالية على يوتيوب وصل إلى ما يقارب 4 مليون مشاهدة في شهر من طرحه على يوتيوب، وينتظر الجمهور طرح بلقيس عدة أغاني منفردة في الفترة المقبلة بعدما أعلنت عن تجهيزها لعدة أغاني إيقاعية هذا العام.