فيديو تعليق غاضب من أنغام على جدل قصة طلاقها وكليبها الجديد:"التطفل والفضول قاتل الناس"

يبدو أن الفنانة أنغام غاضبة بشدة من الاهتمام بقصة طلاقها من الموزع أحمد إبراهيم هذا العام، وكذلك التساؤلات المستمرة حول تفاصيل الانفصال، وردت في رسالة حادة في تصريحاتها ببرنامج "et بالعربي".

رسالة حادة من أنغام بعد ربط قصة طلاقها بأغنيتها الجديدة

وقالت أنغام في تصريحاتها إن أغنية "بحبك وبرتاحلك" التي طرحتها مؤخراً ليست موجهة لشخص معين في حياتها، واعتبرتها أغنية رومانسية تتغزل بالصفات الجميلة في الشخص الذي تحبه أو يرتاح معه كل الناس، وكشفت إنها أرادت تقديم شكل جديد في الأغنية خارج المتوقع عنها من الجمهور والذي يحصرها نوعاً ما في الشكل الكلاسيكي.

أنغام تعلق على جدل أغنيتها "بحبك وبرتاحلك"

وعلقت أنغام على الجدل الذي أثارته الأغنية وربطها بقصة انفصالها عن الموزع أحمد إبراهيم هذا العام، وقالت أنها رغم ما مرت به هذا العام ولكنها لن تتوقف وتتخطى الأمور بسلبياتها وإيجابيتها بقوة وليس بضعف، وأشارت إلى إنها تابعت كل ما أثير حول الكليب وربطه بحياتها الخاصة وقالت إن ذلك الأمر لا يعجبها.

وأضافت أنغام أن الكلام والتكهنات أصبحت كثيرة حول حياتها الخاصة، ولكنها تتجاهله وتراه "صفر في كل حاجة" ووصفته بالأمر المستفز جداً، وقالت إنها لا تحب فكرة أن الفنان يجب عليه التحدث عن حياته الشخصية باستمرار، لأنها إذا أرادت أن تقول شيء في حياتها ستقوله وإذا أرادت العكس فلن تقولها.

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أنغام تحتفل بفيديو كليب "بحبك وبرتاحلك"

وقالت أنغام في تصريحاتها إن "الفضول قاتل الناس"، وإن التطفل أصبح من أهم سمات الناس في الزمن الحالي، وابدت انزعاجها الشديد من هذا الأمر، وأكدت إنها لا تملك الوقت لمثل هذه الأمور.

وعبرت أنغام عن اعجابها بأغاني الصيف الحالي من زملائها المطربين حسين الجسمي وعمرو دياب وسعد لمجرد، وقالت إنها لم تطرح أغنيتها "بحبك وبرتاحلك" لمنافستهم ولكن للمشاركة مع الناس في أيامهم الجميلة، وطرحت أنغام الأغنية على تطبيق "تيك توك" قبل ان تطرحها على يوتيوب منذ أسبوع.