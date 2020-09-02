ليلة احتلت بها فيروز الإنترنت.. ملاحظات على ظهورها الإستثنائي ومظاهرة حب من المشاهير والجمهور

سيطرت صور زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للسيدة فيروز أمس على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وأصبح الحدث الأبرز على الساحة في الفترة الأخيرة وليس أمس فقط، وذلك بسبب الظهور الخاطف والإستثنائي لفيروز بعد غياب والذي تسبب في ردود أفعال واسعة وتفاعل استثنائي من النجوم والجمهور أيضاَ على طلتها المبهجة.

كواليس جديدة من زيارة ماكرون للسيدة فيروز

وكشفت صور السيدة فيروز في منزلها مع ماكرون عن تفاصيل جديدة عن زيارته لها، وعلى رأسها تقديم وسام جوقة الشرف لها في منزلها وهو أعلى وسام رسمي فرنسي، ويعتبر ذلك استثناء لها باعتبار أن التكريم بالوسام يتم عادة بإجراءات ومراسم خاصة ورسمية في فرنسا، وكشفت تقارير عن إهداء فيروز للرئيس الفرنسي للوحة من الأرز وتحمل إسمه، والتي شوهد وهو يحملها مغطاه بعد انتهاء الزيارة التي استمرت لمدة ساعة وربع.

فيروز تطل مبتسمة بعد غياب وتبهج الجمهور

ورغم أن ظهور فيروز سواء في تكريم أو بدون مناسبة يعتبر حدثاً مميزاً بسبب ابتعادها عن الأضواء في السنوات الأخيرة، إلا ان ظهورها مبتسمة ومبتهجة في صور تكريمها كان له وقع خاص على جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، إذ اعتبره البعض لحظة نادرة ومؤثرة بسبب الجدية التي تعرف بها فيروز في ظهورها العلني، وهو ما زاد من تأثير واستثنائية طلتها الجديدة.

واعتبر الجمهور ظهور فيروز بهذه الإطلالة البسيطة والمبهجة رسالة إيجابية لهم، وإشارة لطمأنتهم على حالتها النفسية والصحية في هذه الفترة، خاصة إنها تعتبر الظهور الأول لها بعد فترة من الشائعات حول حالتها الصحية وحول وفاتها، وأزال ظهورها قلق الجمهور عليها في فترة اختفائها، وطمأن أيضاً ماكرون الجمهور بعدما وصف فيروز بالقوية والجميلة ووصف اللقاء بالمؤثر والإستثنائي.

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منزل فيروز يخطف الأنظار!

وامتد التفاعل مع ظهور فيروز الخاطف إلى التفاصيل التي كشفتها الصور في منزلها سواء من الخارج أو غرفة جلوسها، والتي تعتبر لقطات نادرة أيضاً، وتضمن صوراً لها، بالإضافة إلى صورة ابنها زياد رحباني وابنتها ريما رحباني وصورة لابنتها الراحلة ليال وابنها هالي، وكذلك الراحلين عاصي ومنصور رحباني، بجانب اللقطة الأبرز للوحة التشكيلية التي تحتوي على 3 وجوه لفيروز وهي من أعمال الرسامة الكرواتية جوستينا سيسي توماسيو سرسق عام 1980.

وبالطبع، نالت إطلالة فيروز نصيباً كبيراً من التعليقات والتفاعل من الجمهور وذلك بسبب بساطتها وأناقتها بالعباءة باللون الأسود والزخرفة بدون تكلف والوشاح المطرز بالإضافة إلى المكياج الخفيف وارتدائها قناع شفاف للوقاية من فيروس كورونا والذي ساعد في كشف ملامحها وابتسامتها بوضوح للجمهور.

تفاعل واسع من المشاهير على ظهور فيروز

ولم تتوقف ردود أفعال المشاهير على ظهور فيروز الخاطف بعد غياب، وعلق معظم نجوم لبنان على مواقع التواصل بإعجاب وتغزلوا بظهور فيروز بعد غياب وأبرزهم إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم ومايا دياب ونجوى كرم وماغي بو غصن ونيشان وهيفاء وهبي غيرهم، وكذلك النجوم العرب وأبرزهم أحلام ونوال الكويتية ووائل جسار وأنغام ولطيفة وصابرين وغيرهم.