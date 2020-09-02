فيديو كوميدي منى الشاذلي تعيد نيللي كريم وآسر ياسين ونجوم "بـ100 وش" إلى النصب ببرنامجها!

روجت الإعلامية منى الشاذلي إلى الحلقة الجديدة من برنامجها "معكم" والتي تستضيف بها نجوم مسلسل "بـ100 وش" بطريقة كوميدية وطريفة، ونشرت فيديو لنيللي كريم وآسر ياسين وهم يخططون للظهور في البرنامج لسرقته.

نجوم "بـ100 وش" يخططون لسرقة برنامج منى الشاذلي

وعرضت منى الشاذلي برومو حلقتها مع نجوم مسلسل "بـ100 وش" على يوتيوب، والذي جاء بطريقة مميزة وطريفة، ظهر به آسر ياسين بشخصية "عمر" في المسلسل، وهو يتواصل مع أفراد عصابة المسلسل مرة أخرى من أجل تنفيذ عملية نصب جديدة على منى الشاذلي.

نجوم مسلسل "ب100 وش" في برنامج "معكم"

ودار حوار كوميدي بين نيللي كريم وآسر ياسين وعصابة "ب100 وش" بسبب اختلافهم في الطريقة التي سيسرقون بها برنامج منى الشاذلي، وظهر في البرومو بجانب آسر ياسين ونيللي كريم إسلام إبراهيم ومصطفى درويش وزينب غريب ومحمد عبد العظيم وعلا رشدي وحسن ابو الروس، وغاب عن أبطال المسلسل الممثلة دنيا ماهر وشريف الدسوقي.

ولاقت فكرة البرومو اعجاب الجمهور بسبب طرافتها بالإضافة إلى تجمع أبطال المسلسل مجدداً، ويعتبر أول ظهور إعلامي لأبطال المسلسل معاً منذ عرض المسلسل في رمضان الماضي، ولم تكشف منى الشاذلي عن موعد الحلقة، وذلك بعد عودتها لتقديم برنامجها في موسمه الجديد مؤخراً.

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جدل حول مصير الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"

وكانت نيللي كريم قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعد إعلانها عن التجهيز للجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، ونشرت صورها مع آسر ياسين، قبل ان تتراجع وتؤكد عدم تقديم المسلسل في الموسم المقبل وذلك بسبب صعوبة تنفيذ فكرة جديدة في العمل هذه الفترة بالإضافة إلى رغبة المخرجة كاملة أبو ذكري في عدم العمل الموسم المقبل، وحقق المسلسل مشاهدة ونجاح كبير وقته عرضه في موسم رمضان الماضي.