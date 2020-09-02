أمير طعيمة لـ تامر حسني والعسيلي: "اختراع أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات"

هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة، النجمين تامر حسني ومحمود العسيلى، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما الجديدة "اختراع"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وكتب أمير طعيمة تغريدة جديدة قال فيها :"مبروك لأصدقائي الأعزاء تامر حسني ومحمود العسيلي، أغنية اختراع، ومبروك لكل فريق العمل".