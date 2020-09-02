أمير طعيمة لـ تامر حسني والعسيلي: "اختراع أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات"

وكتب أمير طعيمة تغريدة جديدة قال فيها :"مبروك لأصدقائي الأعزاء تامر حسني ومحمود العسيلي، أغنية اختراع، ومبروك لكل فريق العمل".
أغنية"اختراع"، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضي، والكليب من إخراج تامر حسني.
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