علق الفنان حسن الرداد، على الشائعات التي تثار بين حين وآخر حول انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلًا: "هي مجرد أقاويل وشائعات مغرضة وتافهة".
وأضاف في تصريحات صحفية: "حقيقي أنا لم أعد أهتم بتلك الشائعات، وعندما نتحرى عن من يروجها نجدها دائما من حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وجدد تأكيده: "عموما أنا وإيمي نعيش حياة سعيدة ولا ننظر لتلك الشائعات بعين الاعتبار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسن الرداد يكشف حقيقة شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.