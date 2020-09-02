نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو للفنان مصطفى خاطر، يظهر فيه وهو يرقص بجوار شقيقته في حفل زفافها على عدد من الأغاني التي أشعلت الحفل.
أعلن الفنان إدوارد، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة زوج عمته، إذ نشر صورة له مع الأخير ناعيًا إياه بكلمات حزينة.
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة لها عبر خاصية استوري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
علقت الفنانة أنغام، على حالة الجدل التي سادت السوشيال ميديا، بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعدما تكهن عدد من النشطاء بأنها وجهت كلمات الأغنية لحب جديد في حياتها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن | الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد.. حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة.. مصطفى خاطر يرقص في فرح شقيقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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