أنغام تكشف حقيقة استعدادها للزواج للمرة الخامسة

يأتي ذلك بعد تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أنغام، مع أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
ولاحظ النشطاء، أن أنغام ترتدي «دبلة» في يدها اليمنى، ما أثار الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة، لاسيما، وأن كلمات أغنيتها الجديدة مفعمة بالرومانسية، فتظهر في الكليب بأنها فتاة غارقة في الحب والاشتياق إلى حبيبها.
وسبق لـ أنغام، الزواج 4 مرات، كان أخرها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، التي انفصلت عنه قبل عدة أشهر، وتزوجت في المرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف واستمرت هذه الزيجة 5 سنوات وأثمرت عن إنجاب ابنها عمر، ثم انفصلت عنه.
وتزوجت أنغام، عام 2004 من الموزع الموسيقي فهد، واستمرت هذه الزيجة 3 سنوات وأنجبت منه ابنها الثاني عمر، وانتهت بالخلع، أما الزيجة الثالثة في حياة أنغام كانت من أحمد عز، وكانت زيجة سرية واستمرت لمدة عام واحد فقط.
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