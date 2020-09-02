أنغام تكشف حقيقة استعدادها للزواج للمرة الخامسة

علقت الفنانة أنغام، على حالة الجدل التي سادت السوشيال ميديا، بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعدما تكهن عدد من النشطاء بأنها وجهت كلمات الأغنية لحب جديد في حياتها.

وردت أنغام على هذا الجدل بتصريح لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدًا لها، لتنفي بذلك استعدادها للزواج للمرة الخامسة.

يأتي ذلك بعد تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أنغام، مع أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ولاحظ النشطاء، أن أنغام ترتدي «دبلة» في يدها اليمنى، ما أثار الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة، لاسيما، وأن كلمات أغنيتها الجديدة مفعمة بالرومانسية، فتظهر في الكليب بأنها فتاة غارقة في الحب والاشتياق إلى حبيبها.