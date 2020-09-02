فن ومشاهير

أنغام تكشف حقيقة استعدادها للزواج للمرة الخامسة

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علقت الفنانة أنغام، على حالة الجدل التي سادت السوشيال ميديا، بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعدما تكهن عدد من النشطاء بأنها وجهت كلمات الأغنية لحب جديد في حياتها. 
وردت أنغام على هذا الجدل بتصريح لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدًا لها، لتنفي بذلك استعدادها للزواج للمرة الخامسة. 

يأتي ذلك بعد تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أنغام، مع أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

ولاحظ النشطاء، أن أنغام ترتدي «دبلة» في يدها اليمنى، ما أثار الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة، لاسيما، وأن كلمات أغنيتها الجديدة مفعمة بالرومانسية، فتظهر في الكليب بأنها فتاة غارقة في الحب والاشتياق إلى حبيبها. 

وسبق لـ أنغام، الزواج 4 مرات، كان أخرها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، التي انفصلت عنه قبل عدة أشهر، وتزوجت في المرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف واستمرت هذه الزيجة 5 سنوات وأثمرت عن إنجاب ابنها عمر، ثم انفصلت عنه.

وتزوجت أنغام، عام 2004 من الموزع الموسيقي فهد، واستمرت هذه الزيجة 3 سنوات وأنجبت منه ابنها الثاني عمر، وانتهت بالخلع، أما الزيجة الثالثة في حياة أنغام كانت من أحمد عز، وكانت زيجة سرية واستمرت لمدة عام واحد فقط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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