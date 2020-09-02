نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كل سنة وسيرتك الحلوة عايشه وسطنا".. نادر نور يُحيي ذكرى ميلاد عامر منيب بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المطرب والملحن نادر نور، على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب بكلمات مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر نادر نور صورة للفنان الراحل عامر منيب، وعلق عليها قائلاً: "كل سنة وسيرتك الحلوة عايشه وسطنا، كل سنة وإحنا بنتعلم منك فى غيابك اكتر من وجودك، كل سنة وانت المعنى الحقيقى للإنسانية والأخلاق، كل سنة وانت الشيك ابن البلد الجدع، كل سنة وأنت الأخ والصاحب اللي ما يتنسيش، كل سنة وانت طيب وعيدك في الجنة، ربنا يجمعنا بيك في الجنة على خير عن قريب، 2 سبتمبر 1963، عامر منيب، وحشتنا".

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وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب، حيث أنه من مواليد 2 سبتمبر عام 1963، وتميز الفنان الراحل بصوت رائع، بالإضافة إلى أنه تمتع بسيرة طيبة ظلت ترافقه في حياته وبعد وفاته، اكتشفه الموسيقار حلمى بكر، خلال لقاء جمع نور الشريف، محمود ياسين بصحبة زوجاتهم وأطربهم عامر بأغنية لمحمد عبدالوهاب، وكانت بداية دخوله المجال الفني والغناء تحديدًا، وفوجئ معظم الحاضرين بأنه حفيد الفنانة ماري منيب وأعجب بكر بصوته، وقرر أن يدعمه، فأخبره عامر أنه سيسافر إلى أستراليا لاستكمال دراسته وأنه بالفعل قطع تذكرة السفر، فطلب منه بكر التراجع عن قراره، واقتنع عامر.

أصدر عامر منيب أول ألبوماته بعنوان "لمحى" عام 1990 والذى كانت بمثابة انطلاقة قوية له فى عالم الغناء، وبعد ذلك توالت شركات الإنتاج عليه، فأصدر بعدها مجموعة مميزة من الألبومات، منها "يا قلبي"، "أول حب"، "علمتك"، "فاكر"، "أيام وليالي"، "كل ثانية معاك" وغيرها.

أصيب عامر منيب فى سنواته الأخيرة بورم فى القولون، فقام باستئصاله في ألمانيا وبعد رجوعه لمصر عاودته الآلام مجددًا، و توفي يوم 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عامًا وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

