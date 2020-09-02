عمرو دياب يحقق 7.7 مليون مشاهدة بـ أماكن السهر

الأربعاء، 2 سبتمبر 2020 09:10 صـ فن وثقافة الأربعاء، 2 سبتمبر 2020 08:34 صـ بتوقيت القاهرة الأربعاء، 2 سبتمبر 2020 دوت الخليج حقق الهضبة عمرو دياب 4 ملايين و745 ألف مشاهدة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي. ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات Advertisements جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - دوت الخليج × Header Footer

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