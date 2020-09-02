تفاصيل شخصية أحمد رزق في "يوم وليلة"

يُشارك الفنان أحمد رزق في مسلسل "في يوم وليلة"، ويُجسد خلال الأحداث دور مهندس ديكور ومتزوج من الفنانة آيتن عامر ولديه طفلة منها فى عمر الـ 12 عامًا، ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل يوم 10 سبتمبر المقبل فى الديكور الخاص بالعمل.
مسلسل "في يوم وليلة"يُعد التعاون الثاني بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما تعاونا معًا في مسلسل "بخط الإيد".
والمسلسل يُشارك في بطولته آيتن عامر، محمد جمعة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة مُعتمدًا على التشويق والإثارة، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي.
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