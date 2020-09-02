أديل تتعرض للسخرية بسبب حمالة صدر تحمل علم "جمايكا"

تعرضت النجمة أديل للسخرية والهجوم من متابعيها على مواقع التواصل بعد أحدث ظهور لها مرتدية حمالة صدر تحمل علم جمايكا.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي اعتبرها الملونون سخرية من جانب أديل واهانة لدولة جمايكا، غير أن عدد من المشاهير من الولايات المتحدة كانوا في دعم أديل.
وكان من ضمنهم النجمة ناعومي كامبل، التي قالت إن أديل لا يمكن أن تهين الملونين اذ انها نشأت في مجتمع ملونين بمدينة توتنهام البريطانية.
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