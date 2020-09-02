جيجي حديد تنشر لقطات جديدة لها بمناسبة مرور 33 أسبوعا على حملها

قامت عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد بنشر لقطات جديدة لها من جلسة تصوير أجرتها في فترة الحمل، كانت هذه المرة احتفالا منها بمرور 33 أسبوعا على حملها.
ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي نشرتها جيجي، وكانت ترتدي، بنطال مفتوح من الجينز واظهرت منطقة البطن بالكامل لديها بعد اكتمال حملها.
وترتقب جيجي قدوم مولودها الأول، الذي تنجبه من حبيبها المغني البريطاني الشاب زين مالك.
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