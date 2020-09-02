الظهور الأول لزوج حبيبة براد بيت الجديدة والكشف عن سنه

ظهر للمرة الأولى الرجل الذي اثار الجدل حول قصة ارتباط براد بيت بعارضة أزياء المانية، وهو رولاند ماري زوج حبيبة براد بيت الجديدة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات نشرت له للمرة الأولى اثناء تجوله بالمانيا وقالت الصحيفة ان الرجل يبلغ عمره حاليا 68 عام.
وأوضحت الصحيفة ان حبيبة براد بيت الجديدة تبلغ من العمر 27 عام، وتحظى مع زواجها بزواج مفتوح يسمح لها بمواعدة رجال اخرين.
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