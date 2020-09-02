اريانا جراندي أول سيدة تحظى بـ200 مليون متابع على "إنستجرام"

نجحت المغنية الشابة اريانا جراندي في أن تصبح أول فتاة أو سيدة تحظى بعدد 200 مليون متابع على موقع تبادل الصور انستجرام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن اريانا تخطت بذلك، ملكة انستجرام سيلينا جوميز، وعدد كبير من مشاهير الموقع المالكين لمتابعين يتخطون عشرات الملايين ومن ضمنهم كيم كارداشيان.

وكانت قد حصدت اريانا جائزة اغنية العام مع النجم ليدي جاجا من حفل توزيع جوائز MTV VMA 2020.

