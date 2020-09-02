تكريم شادويك بوزمان في مسقط رأسه بكارولاينا الجنوبية

تستعد مدينة انديرسون بولاية كارولاينا الجنوبية لتكريم الراحل شادويك بوزمان، بتنظيم يوم تأبين له، بعد وفاة لصراع مع مرض سرطان القولون.

ووفقا لصحية ديلي ميل، فإن الحفل التأبيني سيشمل عرضا خاصة للحاضرين لفيلم بلاك بانثر، وسيشمل ايضا وضع نصب تذكاري له.

وعرف النجم شادويك بوزمان بتجسيده لاحد شخصيات ابطال مارفل الشهيرة، وهي الفهد الاسود.

