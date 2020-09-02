طرح الإعلان الترويجي الاول لفيلم The Stand (فيديو)

شهد حفل توزيع جوائز MTV VMA عرض الإعلان الترويجي الأول لفيلم The Stand الجديد المستوحى من رواية شهيرة للكاتب المعروف ستيفن كينج. ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يشارك في بطولته كل من النجم اليكساندر سكارسجارد والنجمة ووبي جولدبرج. وكانت قد طرحت الرواية التي اقتبس منها الفيلم في عام 1978 بنفس الاسم The Stand.



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