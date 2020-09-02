جيمي كيميل يقدم حفل جوائز إيمي

اختير مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل ليقدم حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2020 الجاري، الذي تقام فعالياته خلال شهر سبتمبر الجاري. ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جيمي سيعود ايضا لتقديم برنامجه الحواري الشهير، عقب نهاية حفل جوائز ايمي بعد قضائه لفترة عطلة طويلة منذ بداية العام بسبب فيروس كورونا. وستقام فعاليات حفل جوائز ايمي عبر الفيديو كونفرانس، اذ سيتم توزيع الجوائز للفنانين من منازلهم عبر تقنية البث الافتراضي.



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