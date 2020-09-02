نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن ترتيب نجوم بريطانيا في قائمة فوربيس لأعلى المشاهير أجرًا في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة فوربس قائمتها السنوية للمشاهير الأعلى أجرا في العالم من متخلف المجالات الفنية والرياضية والأدبية. Advertisements وخصصت صحيفة ديلي ميل تسليطها الضوء على المشاهير البريطانيون في القائمة، وكان في مقدمتهم ايد شيران الذي احتل المركز الـ 23 ككل. ومن بعده جاءت الكاتبة جي كي رولينج مؤلفة كتب هاري بوتر، ثم فريق "رولينج ستونز" البريطاني الشهير.



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