نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن ترتيب نجوم بريطانيا في قائمة فوربيس لأعلى المشاهير أجرًا في العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة فوربس قائمتها السنوية للمشاهير الأعلى أجرا في العالم من متخلف المجالات الفنية والرياضية والأدبية.
وخصصت صحيفة ديلي ميل تسليطها الضوء على المشاهير البريطانيون في القائمة، وكان في مقدمتهم ايد شيران الذي احتل المركز الـ 23 ككل.
ومن بعده جاءت الكاتبة جي كي رولينج مؤلفة كتب هاري بوتر، ثم فريق "رولينج ستونز" البريطاني الشهير.
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