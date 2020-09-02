أبارشكتي كورانا يستكمل تصوير فيلمه Helmet بعد فترة توقف بسبب كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم الهندي الشاب أبارشكتي كورانا للعودة لاستكمال تصوير فيلمه الجديد هيلميت بعد فترة توقف طويلة عن التصوير بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا. Advertisements ووفقا لموقع انديا توداي، فإن ابارشكتي اعلن عبر تغريدة له، أن عودته للتصوير بعد غياب تثير به الحماسة، لافتقاده للوقوف أمام الكاميرا. وكان من أشهر ادوار ابارشكتي مشاركته لبطولة فيلم dangal مع النجم الكبير عامر خان.



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