نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تُشارك الفنانة هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ"، وتُجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد زاهر وهي امرأة أرستقراطية من عائلة كبيرة، ولكن العلاقة التي تجمعهم مادية بشكل كبير، مما يتسبب في حدوث العديد من الخلافات بينهما.
مسلسل "لؤلؤ" من إخراج محمد عبد السلام، تأليف محمد مهران، إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.
والمسلسل يُعد البطولة المطلقة لمي عمر في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "لؤلؤ" ، وتُجسد خلال الأحدث دور "مطربة".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وهو بطولة حسن الرداد، ناهد السباعى، سلوى خطاب، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكى، ايه سماحة، وهو من تأليف كل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.
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