شاهد... أحدث ظهور لرجل الأعمال أبو هشيمة عبر إنستجرام

و علق ابو هشيمه فى الصورة قائلا "اليوم سيكون يوما جيدا " .

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى :

-مثلى الأعلى .

-ربنا يوفقك .

Advertisements

- دايما ايامك حلوه

اقرأ أيضًا:

وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري خلال أيام القليلة الماضية، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري