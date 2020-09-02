في عيد ميلاد سلمى حايك.. عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل

تكمل سلمى حايك اليوم عامها الـ 53 فهي من مواليد 2 سبتمبر عام 1966، وتعود أصول والدها إلى لبنان قبل هجرته إلى المسكيك.
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وقالت سلمى حايك في حوار لمجلة أجنبية إنها عندما تزوجت من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري البعض شعر بالصدمة وقال هل هذه المكسيكية في نهاية تزوجت من هذا، دون أن تعرف سبب تعرضها للانتقادات.
كما اعترفت النجمة العالمية أنها لم تخضع لأي عملية تجميل سواء في وجهها أو جسدها طيلة حياتها، بل تحتفظ بجمالها الطبيعي.
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