فن ومشاهير

تشميرة الحضري.. أحمد السعدني يشارك صورة من إجازته الصيفية

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نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام اثناء قضاء عطلته الصيفية.
وظهر احمد السعدني بالصورة من على البحر و علق قائلا :"تشميرة الحضري بس عالقاعد ".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يسعدك دايما" و "" قمر " و" مسخره بجد" و" ارقص يا احمد ".

يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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