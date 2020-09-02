تشميرة الحضري.. أحمد السعدني يشارك صورة من إجازته الصيفية

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يسعدك دايما" و "" قمر " و" مسخره بجد" و" ارقص يا احمد ".
يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.
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