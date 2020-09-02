نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفاوة كبرى بانطلاق الدورة السادسة لمهرجان أفلام السعودية أون لاين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون في الدمام ودعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية، وسط حفاوة كبيرة بانطلاقة.

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ويقام المهرجان بشكل افتراضي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في الفترة من 1 وحتي 6 سبتمبر .

مهرجان أفلام السعودية يهدف إلى جمع صانعي الأفلام الطموحين والمحترفين في صناعة السينما السعودية المزدهرة، بمن فيهم المخرجون والكتاب المسرحيون والمنتجون والممثلون، للتواصل وعرض أعمالهم بين نظرائهم والخبراء في هذا المجال.