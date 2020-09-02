نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفاوة كبرى بانطلاق الدورة السادسة لمهرجان أفلام السعودية أون لاين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية، والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون في الدمام ودعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية، وسط حفاوة كبيرة بانطلاقة.
ويقام المهرجان بشكل افتراضي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في الفترة من 1 وحتي 6 سبتمبر .
مهرجان أفلام السعودية يهدف إلى جمع صانعي الأفلام الطموحين والمحترفين في صناعة السينما السعودية المزدهرة، بمن فيهم المخرجون والكتاب المسرحيون والمنتجون والممثلون، للتواصل وعرض أعمالهم بين نظرائهم والخبراء في هذا المجال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حفاوة كبرى بانطلاق الدورة السادسة لمهرجان أفلام السعودية أون لاين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.