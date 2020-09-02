مــــــــــشـــــــــــــوار قــصــة قــصــيـــرة .. د أحــمــد الـخــمــيــســـي

كانت حوالي التاسعة مساء حين غادرا نادي السينما. سارا على الرصيف يشقان موج البشر بيدين متشابكتين. أدرك مازن من طأطأة رأس مها، ومن صمتها ووجنتيها المشتعلتين أنها منفعلة.أرجح كفها عاليا في الهواء. مال بعنقه ناحيتها: "مابك؟". غمغمت:" مازلت تحت تأثير قصة الحب في الفيلم. قصة جميلة فعلا". التفتت إليه. شدت على أصابعه بقوة:" أتمنى لو نبقى معا حتى النهاية، وأن تكون أنفاسك في أنفاسي حين أودع الدنيا، معي حتى آخر لحظة". شع نور من نظرتها داخله. تساءل:" كيف يضيع الانسان ويتلاشى من نظرة؟". ابتسم:"مازال وداع الدنيا بعيدا فليس لدينا حتى الآن لا شقة ولا سرير نودع العالم من عليه "! ضحكت:" سيكون لدينا كل شيء. أنت الحمد لله عثرت على عمل وأنا لم يبق أمامي سوى عامين أنهي الجامعة وأشتغل فأساعدك". توسلت بعينيها:" المهم ألا يفرقنا شيء". حولت نظرتها إلى يسارها وتوقفت. قطعت خطوات نحو محل لوازم مكتبية. دخلت وخرجت بعد دقائق وبيدها دفتر ملاحظات صغير أزرق. تساءل ضاحكا:"ما هذا؟". هزت الدفتر في الهواء:" سأقوم بتسجيل قصة حبنا يوما بعد يوم كما قامت البطلة في الفيلم، فإذا صرت أنا عجوزا وفقدت ذاكرتي تجلس أنت بجواري تقرأ لي حكاياتنا فأتذكر كل شيء ويخفق قلبي بحبك". فرك أنفه في رأسها يتنشق عطرها:" الجميلات يذكرن كل شيء". تناثرت سعادتها متألقة في زجاج المحلات وفي هبات الهواء وبرقت حتى على الأرض.

بلغا ميدان رمسيس. توقفا عند تجمع الميكروباصات. أقبلت سيارة ينادي سائقها "عباسية.. عباسية". تراجع ووضع يده تحت كوعها لتصعد الى الدرجة، ثم صعد خلفها. توجها إلي الكنبة الأخيرة. أجلسها قرب النافذة الجانبية وقعد بجوارها. همست له:" شكرا على السهرة الحلوة. جميل لو سمح لنا والدي بالخروج معا أكثر وأكثر". قال:" خطيبان ومع ذلك يشددون الخناق علينا". تمتمت:" لكن أنت الرجل.. يمكنك أن تحتج، أن تطالب بحقنا في السهر والخروج، أما أنا .. فتاة". ضحكت بخفوت:"عندما نتزوج سنشدد الرقابة على أولادنا انتقاما مما فعله الآباء بنا" ! ضحكا. قال:"على فكرة أنا سألت عن الشقق في مدينة العبور، المقدم ليس ضخما والأقساط الشهرية معقولة". قالت:" تعتقد نقدر؟". شد رقبته لأعلى وأجاب بثقة: " ومن سوانا؟". أضاف:" أفكر في أن نثبت على باب الشقة لافتة نحاسية " هنا يسكن الأستاذ مازن وقمره". زغدته بقيضتها بتودد ضاحكة :" قمر مرة واحدة؟". أكد لها:" قمر ونص وثلاثة أرباع". هبطت ببصرها إلي كفيها تتأمل دفتر الملاحظات الأزرق بينهما.

مضت السيارة بركابها سارحين في خواطرهم تحت الضوء اللامبة الضعيفة المثبتة في سقف الصالون. لم يخرق الصمت سوى قرقعة حديد السيارة وكلمات كان السائق في الكابينة يلقى بها إلي شرطي بجواره. التصقت مها بمازن، غمغت:" قريبا نصل وينتهي السهرة الجميلة". زعق السائق فجأة بنبرة متوترة:" ارحمنا يا أرحم الراحمين". تطلع كل منهما إلي الآخر بنظرة مستفسرة. عوج السائق رقبته إلي الخلف وزفر:" يارب أكرمنا بالحلال. بالحلال بس"، وعاود الصياح:"رحمتك يارب. النجاسة تقطع الرزق". هدأ السائق من سرعته. ركن السيارة على جنب. فتح باب الكابينة وهبط منها. سار بمحاذاة جانب السيارة حتى وصل إلى النافذة الجانبية عند مقعد مها . مسح الزجاج بدوائر من كم قميصه. حدق بها لحظة فارتدت إلى الخلف. رجع ببطء إلى الكابينة وانطلق بسرعة مجنونة. وسرعان ما راح يدق بقبضته مقود السيارة زاعقا : " لقمتنا بالحلال. بالحلال بس، لكن نجاسة لاء". اعتصرت مها الدفتر الصغير بقلق وسألت مازن:" لماذا يصرخ؟". مط مازن شفته السفلى متحيرا. لزم الاثنان الصمت تحت عباءة من التوتر والقلق. انفجر السائق وهو يشير إلى مازن بسبابته:" أنت يا أستاذ. نعم أنت. أقول لك إذا دخلت النجاسة سيارة خرجت منها البركة. كفاية ما فعلتماه حتى الآن". ارتجت مها من كلمة نجاسة. رد عليه مازن من مقعده مدهوشا :" وما الذي فعلناه؟ هذه خطيبتي". داس السائق مكابح السيارة بقوة، فارتج الركاب في مقاعدهم. هبط . فتح باب صالون الركاب. زعق في مازن:" انزل من عندك ياأستاذ. تعال اركب بجواري أما صاحبتك فتبقى في مكانها". نهض مازن واقفا، واصطدمت رأسه بسقف السيارة. هتف في السائق:"ماذا جرى؟". دق السائق صاج الباب المفتوح:" أتظن أنني أعمى؟هناك أماكن أخرى لمثل هذه الأشياء يا محترم. انزل اقعد بجواري". جالت مها ببصرها على رؤوس الركاب أمامها كأنما تستنجد بهم. لكن الصمت خيم فوق الجميع، ماعدا شخص كان نائما ورأسه على ذراعيه فوق مسند أمامه، فقد رفع رأسه وتمتم:" السواق عنده حق". تحرك مازن ليهبط. جذبته مها من يده ترجوه:" لاتهبط. نحن لم نفعل شيئا معيبا". همس بصوت خافت:"هؤلاء السواقون بلطجية". ملص ذراعه من يدها. نزل. مشى خلف السواق إلى الكابينة، وهناك جلس محشورا بين السائق والشرطي الذي قال له بصوت خفيض: " كان الأصح تقعد هنا من الأول".

توقف الميكروباص في غمرة. هبط مازن وهرول إلى صالون الركاب. ظهرت مها. مد إليها يده. نترت كفه بعصبية ونزلت معتمدة على نفسها. اندفع الميكروباص على الطريق مخلفا وراءه حلقات من الدخان الأسود. وقف مازن ومها على الرصيف صامتين. راحت تتطلع إليه كأنما تتعرف إلى شخص آخر لأول مرة، أو أنه يتعرف إليها الآن فقط. هبت عليهما نسمات باردة وهي تحدق به وتسأله:" أتفهم ماجرى منذ قليل؟ أتفهم؟". خفض بصره. رمقته بألم، وقالت بأنفاس متقطعة:" أتفهم؟ جعلونا نجاسة! والآن سيبقى الخجل مما جرى حاجزا بيننا". التوى فمها تكاد تبكي:" وكلما تطلعنا إلى بعض سنخفض بصرنا ونحن نتذكر ما كنا عليه وما صرنا إليه. أتفهم؟". كان يشعر بجرحها، لكنه لم يجد ما يقوله، فتطلع إليها برجاء. كورت مها الدفتر الصغير في قبضتها بقوة عصبية. تنهدت وهي ترفع أصابعها عنه. ألقت علي مازن نظرة أخيرة كالوداع وأولته ظهرها، ومضت تقطع الطريق إلى الجهة الأخرى من دون أن تلتفت خلفها. توارت في العتمة بين المباني، اختفت، أما هو فلبث واقفا مكانه يحدق بالفراغ الأسود المشبع بمطر خفيف.