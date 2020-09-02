أسما شريف منير تشارك فيديو مع قططها الأربعة

نشرت الإعلامية أسما شريف منير فيديو جديد لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". و ظهرت أسما في الفيديو مع 4 قطط و علقت قائلة: "أنا مجنونة قطط..عندي أربعة ، عندكوا كام؟ .. أسمائهم بالترتيب: طوكيو .. زوي .. كاراميلا .. زولا .... بعشق القطط والكلاب عندكم كام و اسمهم ايه ؟" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: - انا بخاااف منهم جداا Advertisements - عالم قطط اوي -عندي 2 كوكو و بولا يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

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