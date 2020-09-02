فن ومشاهير

مجلة فوربس تتوج نانسي عجرم بهذا اللقب

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اختارت مجلة فوربس الأمريكية المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، لتكون الفنانة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي لعام 2020. 

وجاءت اختيارات فوربس وفقا لـ سنوات مشوار الفني الذي يقارب 20 عاما وأيضا ، شعبيتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بأكثر من 48 مليون متابع.

كان تيك توك المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم،  قررا تأجيل الحفل الافتراضي الذي كان من المقرر إقامته بتاريخ اليوم 6 أغسطس .

يشار الى ان اخر اعمال نانسي عجرم اغنية العمر التي غنتها لتتر مسلسل " سكر زيادة" الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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