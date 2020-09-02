16 أكتوبر.. إقامة الدورة الرابعة من مهرجان ميدل ايست فاشون فيستفال

تقام الدورة الرابعة من مهرجان ميدل ايست فاشون فيستفال في جولف السليمانية، يوم 16 أكتوبر المقبل وسوف يشهد المهرجان العديد من المفاجآت سوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وقال وليد خليل ، مدير مهرجان ميدل ايست، أننا سنعمل على تحويل السليمانية إلى مدينه ثقافية فنية في الفترة القادمة ، وذلك لإقامة العديد من المهرجانات الفنية ومنها مهرجان الفن التشكيلي وكذا عدة حفلات يحييها نجوم عالميين في جولف السليمانية.

ويأتى هذا التعاون بعد النجاح والتميز الذي حققه المهرجان فى الدورتين الأولى والثانية والدورة الثالثة التي احتضنتها مدينة الغردقة ، ليضع نفسه ضمن اهم فاعليات الموضة فى الوطن العربى والشرق الأوسط.

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ومن جانبها عبرت سحر العوفي، رائدة الأعمال العمانية والتي تمثل دولتها، كأبرز المشاركين بالمهرجان، عن عشقها للتجارة والتصميم والأمومة، موضحة انها بدأت مشوار التجارة من عام 1998 ومشوار التصميم منذ الطفولة حيث كنت تصمم فساتينها ثم توسعت لتحول ما تعشقه الى تجارة . ففي عام 2014 بدأت أولى خطواتها التجارية في عالم التصميم . واعتمدت علي علامة تجارية مستوحاة بين الحضارة العربية والغربية في وقت واحد.

وشاركت العوفي بعروض أزياء وبمعارض سواء في الدول العربية حتى توجهها للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأروبية.

جدير بالذكر أن الدورات الأولى للمهرجان شهدت حضور العديد من الشخصيات العامة من أبرزهم السفير الفرنسي ستيفان روماتيه والقنصل المغربى والعديد من الجاليات العربية ومسؤولين في السفارة الأمريكية وأبرز فنانين الوطن العربى كالفنانة سميرة سعيد والفنانة دره والفنانة روچينا وأنوشكا وعائشة بن أحمد.