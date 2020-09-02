شيري عبدالله على "النهار" بـ"جوليت وروميو"

بدأت قناة النهار عرض حلقات برنامج "جوليت وروميو"، والذي تقدمه الإعلامية شيري عبد الله، والتي تعاقدت مع قناة النهار لتقديم البرنامج الاجتماعي.
"جوليت وروميو" يناقش القضايا والخلافات التي تنشأ بين الرجل والمرأة بجانب تبادل الأدوار بين المرأة والرجل في بعض المواقف.
يذكر أن شيري كانت تقدم برنامج براندينج على قناة المحور وبرنامج كلام في الجمال على قناة الرافدين، وبرنامج "مساء الفل" على فضائية " ltc"، قبل أن تتعاقد مع النهار على تقديم "جوليت ورميو".
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