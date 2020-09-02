الاتنين مبيعرفوش يعوموا.. عمرو وهبة برفقة نجله في حمام السباحة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة له برفقة نجلة وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر عمرو وهبة برفقة نجلة بحمام السباحة وكتب قائلا: "like father like son". الاتنين مبيعرفوش يعوموا Advertisements وجاءت التعليقات كالتالي :ربنا يحفظوا ، قمر اوي ، جميل يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020. مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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