أنا شايلة الحلو ليا ووقتي هييجي.. حنان مطاوع تبعث رسالة عبر انستجرام

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت حنان مطاوع قائلة: مش معنا انى مهتمية بالناس الى فى حياتى اكتر فأنا نسيه نفسى! انا شيله الحلو ليا و وقتى هييجى. وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي: Advertisements احلي واحده ،بنحبك اوي ،انتي الحلو كلة وشاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

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