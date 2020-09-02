فراغ لا يطاق تركته لي.. رسالة ابنة عامر منيب لوالدها في ذكرى ميلاده

أحيت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب ذكرى ميلاد والدها بنشر صور وفيديوهات قديمة له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت مريم على الصورة قائلة: "ملاكى فى الجنة، لا شىء أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافيًا على الإطلاق لتلخيص ضخامة الفراغ الذى لا يطاق والذى تركته لى، لا شىء يجعلنى أكثر فخرًا من أن أكون ابنتك".

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وأضافت: "لا يوجد شىء في العالم أحب التباهى به أكثر من ذلك، تركتنا مبكرًا، مع صندوق كنز ملىء بالحب مدفون فى مكان ما، والذى لا يفشل أبدًا فى مفاجأتنا بسيرتك الحلوة فى كل خطوة نخطوها طول الطريق، لا يزال الجميع مندهشًا لدرجة أنك حاضر جدًا فى أفكار الناس بعد 9 سنوات من غيابك".

ثم اختمت المنشور "آمل أن تكون آفاق السماء قد تأرجحت بأغانيك المبهجة اليوم للاحتفال بك، ولا أطيق الانتظار للاستماع إلى تلك الأغاني عندما نجتمع أخيرًا.. عيد ميلاد سعيد يا بطلى الخارق والعمود الفقرى وقدوتى والحب الأول فى حياتى، عيد ميلاد سعيد أبى، أحبك دائمًا وإلى الأبد".