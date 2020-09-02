وعلقت مريم على الصورة قائلة: "ملاكى فى الجنة، لا شىء أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافيًا على الإطلاق لتلخيص ضخامة الفراغ الذى لا يطاق والذى تركته لى، لا شىء يجعلنى أكثر فخرًا من أن أكون ابنتك".
اقرأ أيضا
وأضافت: "لا يوجد شىء في العالم أحب التباهى به أكثر من ذلك، تركتنا مبكرًا، مع صندوق كنز ملىء بالحب مدفون فى مكان ما، والذى لا يفشل أبدًا فى مفاجأتنا بسيرتك الحلوة فى كل خطوة نخطوها طول الطريق، لا يزال الجميع مندهشًا لدرجة أنك حاضر جدًا فى أفكار الناس بعد 9 سنوات من غيابك".
ثم اختمت المنشور "آمل أن تكون آفاق السماء قد تأرجحت بأغانيك المبهجة اليوم للاحتفال بك، ولا أطيق الانتظار للاستماع إلى تلك الأغاني عندما نجتمع أخيرًا.. عيد ميلاد سعيد يا بطلى الخارق والعمود الفقرى وقدوتى والحب الأول فى حياتى، عيد ميلاد سعيد أبى، أحبك دائمًا وإلى الأبد".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فراغ لا يطاق تركته لي.. رسالة ابنة عامر منيب لوالدها في ذكرى ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.