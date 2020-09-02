تفاصيل جديدة حول ما دار بين فيروز وماكرون في لقائهما ..بماذا وعدته؟

لقاء فيروز والرئيس الفرنسي ماكرون، تفاصيل جديدة وتسريبات خرجت الى العلن حول ما دار من حديث بين السيّدة فيروز في لقائها مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في منزلها بمنطقة الرابية في لبنان، تفاصيل وإن كانت ضئيلة بعض الشيء بسبب الهالة السرية التي أحاطها الضيف بخصوصية زيارته لـ "جارة القمر"، إلا أنها تفاصيل قد تبدو بغاية الأهمية للجمهور المتعطش لمعرفة ما دار من حوار بينهما.

تصريحات جديدة لماكرون حول فيروز

إذاً، خرجت الى العلن بعض التسريبات والتفاصيل الجديدة حول ما دار من كواليس في لقاء الرئيسي الفرنسي مع السيدة فيروز الذي استمر قرابة ساعة ونصف في منزلها أول من امس، فتحدث ماكرون خلال مؤتمره الصحافي ليل أمس بقصر الصنوبر في ختام جولته الى لبنان عن لقائه بـ "أرزة لبنان"، رداً على أسئلة الصحافيين قائلاً :" فيما يتعلق بفيروز اسمحوا لي أن أحافظ على خصوصية هذا اللقاء. شعرت بالرهبة عندما كنت في حضرتها...هذه الفنانة الوطنية"، مضيفاً "سعيد برؤية جمالها وهذا السحر الذي تتمتع به".

الرئيس الفرنسي اعتبر أن صوت فيروز "ليس أكسسواراً في مثل هذه الأزمات"، وأشار الى أنها "تحمل بشكل ربما واقعي أو غير واقعي جزءا من لبنان الحلم، وصوتها مهم للغاية بالنسبة لكل الأجيال التي رافقتها" وتابع قائلا إن صوت فيروز لا يزال مهما.

وحول عدم إفصاحه عن تفاصيل أكثر حول حديث فيروز له، لفت ماكرون الى إنه يحترم "السر" الذي تحيط به "جارة القمر" نفسها، وأضاف "لن أتحدث عنها بالتأكيد لأنني أعتقد أن هذا جزء من الحلم والسر الذي تحيط نفسها به.. هذا السر هو جزء من فيروز".

ماكرون كان قد صرح لقناة الجديد التلفزيونية من أمام منزل فيروز بعد انتهاء لقائه بها اول من أمس في 31 اغسطس 2020، قائلاً بأن فيروز "جميلة وقوية للغاية، تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي.. عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا"، وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها (لبيروت).

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هذا ما طلبه ماكرون من فيروز

وفي سياق متعلق، نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم جانباً من كواليس تقليد ماكرون للمطربة فيروز وسام جوقة الشرف من رتبة كومندور وقال بأن الأول توجه لها قائلا لحظة التكريم "سيدتي، هذا التكريم هو لكل ما حققتيه وما ستحققينه. حتماً ستغنين من جديد"، في إشارة الى مناشدته لها الغناء مجدداً.

وأجابت فيروز حسب تغريدة ريكاردو كرم: "انشاء الله. لكن هذا لا يعني نعم ولا يعني لا (مع ضحكة)". إيه...في أمل.

من الجدير ذكره بأن فيروز تصدرت الترند في العالم العربي على تويتر ليومين بعد زيارة الرئيس الفرنسي لها وتكريمها، كما اهتم الجمهور بتفاصيل اطلالتها البسيطة وديكور منزلها في غرفة الجلوس التي ظهرت بها مع ضيفها الفرنسي حيث أثارت اعجب رواد السوشيال ميديا بإبتسامتها ومدى بساطة منزلها وديكوره الدافئ والذي تضمن لوحات فنية الى جانب صور أبنائها.