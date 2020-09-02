ابنتا عامر منيب تحتفلان بذكرى ميلاد والدهما: "تركتنا مبكراً لكننا فخورين بسيرتك الحلوة"

ذكرى عيد ميلاد عامر منيب، احتفلت ابنتا الفنان الراحل عامر منيب، مريم وزينة، بذكرى عيد ميلاد والدهما الـ 57 بطريقة مؤثرة حيث نشرتا رسائل حزينة لوالدهما معبرتان عن احتياجهما لتواجده في حياتهما، وأعربتا بنفس الوقت عن فخرهما به، كما أرفقتا الرسائل بمقطع فيديو مؤثر.

مريم عامر منيب تبكي الجمهور برسالتها لوالدها

مريم عامر منيب التي بدأت تشق طريق الغناء على غرار والدها الراحل، شاركت جمهورها برسالة مؤثرة لوالدها في ذكرى يوم مولده الذي يوافق في 2 اغسطس، كاشفة عن اشتياقها الكبير له ومدى فخرها بسيرته "الحلوة" بين الجميع رغم مرور 9 سنوات على غيابه، وكتبت له:""لا شيء أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافياً على الإطلاق لتلخيص ضخامة الكبرياء والفراغ الذي لا يطاق الذي تركته لي. لا شيء يجعلني أكثر فخراً من التعريف على أني ابنتك. لا يوجد شيء في العالم أحب التباهي به أكثر من ذلك".

مريم أحزنت الجمهور برسالتها المؤثرة حيث توجهت لوالدها الراحل بالقول :"تركتنا مبكراً، مع صندوق كنز مليء بالحب مدفون في مكان ما هناك والذي لا يفشل أبداً في مفاجأتنا بسيرتك الحلوة في كل خطوة على طول الطريق. لا يزال الجميع مندهشاً لدرجة أنك حاضر جدًا في أفكار الناس بعد 9 سنوات من غيابك.. عيد ميلاد سعيد بطلي الخارق والعمود الفقري والقدوة والحب الأول. عيد ميلاد سعيد والدي، أحبك دائماً وإلى الأبد".

وتفاعل المتابعين مع رسالة مريم لوالدها الراحل عامر منيب وأعربوا عن تاثرهم بكلامها، متمنين الرحمة له.

اما شقيقتها زينة فأحيت ايضا ذكرى والدها الراحل ونشرت له مقطع فيديو من حفلاته وكتبت على انستغرام : "ملاكي الوسيم، أفتقدك وأنا بحاجة إليك.. عيد ميلاد سعيد يا أبي، الحب الذى أكنه لك لا نهاية له".

الفنان عامر منيب توفي في 26 نوفمبر من العام 2011 عن عمر ناهز الـ 48 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، ولدى عامر منيب ثلاث بنات هم نور ومريم وزينة عامر منيب.

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مريم عامر منيب تحترف الفن

مريم عامر منيب فاجأت الجمهور العام الماضي وتزامنا مع ذكرى وفاة والدها، بإعلان احترافها للغناء واطلاقها أغنية "عامل إيه في حياتك" والتي تعتبر دويتو بين الابنة ووالدها المطرب الراحل وحقق العمل نجاحًا كبيرًا .

وكانت مريم عامر منيب قالت بأنها كانت تحلم منذ صغرها أن تغني مع والدها الفنان الراحل عامر منيب، فقررت إحياء ذكرى والدها بطريقة خاصة وأعادت طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها، وأكدت أن الفكرة تعود لوالدتها التي أصرت على أن تقدم مريم تلك الفكرة، بمساعدة عدد من أصدقاء الراحل في مجال الغناء.