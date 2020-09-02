فيديو روان بن حسين ترفض هدايا معجبيها اليومية :"لن أجامل أحداً بعد اليوم"

روان بن حسين عبرت عن استيائها وغضبها جراء تلقيها الهدايا اليومية من معجبيها الذين يعاتبونها لاحقا بسبب عدم الإعلان عن هداياهم والترويج لمنتجاتهم عبر حساباتها على السوشيال ميديا، لتوضح بأنها ليست مجبورة على الإطلاق بالترويج لماركات الهدايا التي تتلقاها مجاناً نظرا بكون السوشيال ميديا رزقها الوحيد الذي تعتاش منه.

روان بن حسين غاضبة بسبب هدايا معجبيها

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، نشرت فيديو لها عبر حسابها على سناب شات تحدثت فيها عن معاناتها النفسية والجسدية جراء الهدايا التي تقدم لها من معجبيها والذين يعاتبها البعض منهم بعدم الترويج لمنتجات هداياهم بغية كسب إعلانات مجانية منها مقابل الهدايا.

روان بن حسين أعربت عن امتعاضها من هذه المسألة مؤكدة أنها ليست مجبورة للإعلان عن منتج بدون مقابل مادي خاصة وأن هذا المجال هو رزقها الوحيد الذي تعتاش منه، مضيفة :" بتجيني يوميا أكثر من 20 هدية ما بين ماركات عالمية وحتى برندات صغيرة.. وبتجيني هدايا من بنات لديهم بيزنس صغير يرسلون لي منتجاتهم يومياً".

واستغربت روان بأن تكون نية مرسل الهدية ليس حباً بها وإنما لمصلحة له، قائلة :"أنا بسألكم شيء.. المفروض وأنتم بترسلون لي الهدايا بتكون لروان لأنكم بتحبوها وتبغون تقول رأيها أو تشفوها عليها.. لكن مو عشان إجبار أعلن عنها..".

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روان بن حسين لن تتلقى الهدايا بعد اليوم

وتحدثت روان عن حادثة حصلت معها قبل أيام بهذا الإطار وقالت بأن إحداهن أرسلت لها "ايميل" لتتأكد من وصول الهدية لها، فردت مديرة أعمال روان بالإيجاب مع رسالة الشكر، لكنها تلقت "ايميل" آخر لسؤالها عن سبب عدم عرض الهدية عبر ستوري انستغرام روان.

روان أبدت انزعاجها جداً من تصرف العديد من الذين يرسلون الهدايا لها بهذه الطريقة، لتعلن بأنها لم تعد ترغب بتلقي الهدايا من أي شخص، وتابعت :"وما عندي طاقة أجامل.. ومو مجبورة أعلن لأحد أنا بقدم إعلانات بفلوس هاد رزقي .. لكن إذا أنا بقضيها مجاملات هاد حرام.. فبليز ابعتوا لمشاهير تاني وهم راح يعلنون عنها".

وكانت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين أثارت الجدل مؤخراً بعدما كشفت عن عدم قدرتها على الحركة بسبب إصابتها بكسر في قدمها، وواجهت اتهامات من البعض بادعاء الإصابة والمرض وهو ما جعلها ترد بقوة وقالت بأنها ليست بحاجة للشهرة لتدعي المرض، وأنها على العكس تأذت جراء ذلك لعدم امكانية مشاركتها في العديد من النشاطات بينها مهرجان سينمائي في أوروبا.