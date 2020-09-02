سميرة سعيد تكشف مفاجآت جديدة في حفلها الأول على "تيك توك" وتفاصيل أغنيتها الصيفية

شوقت الفنانة سميرة سعيد الجمهور لحفلها الأول والمنتظر على تطبيق "تيك توك" هذا الشهر، وكشفت تفاصيل جديدة عن الحفل بالإضافة إلى تفاصيل أغنيتها الصيفية الجديدة.

سميرة سعيد تشوق الجمهور لحفلها الأول على "تيك توك"

وكشف برنامج "ام بي سي تريندينغ" عن تفاصيل جديدة عن حفل سميرة سعيد على تطبيق "تيك توك" ومنها إن الحفل سينطلق في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وستقدم في الحفل 10 أغاني فقط ومنها أغنية "سوبر مان" و "محصلش حاجة" و "هوا هوا" من ألبومها الأخيرة "عايزة أعيش".

سميرة سعيد تكشف تفاصيل أغنية "قط وفار"

وكشفت سميرة سعيد عن تجهيزها لأغنية جديدة بعنوان "قط وفار"، ستقدمها لأول مرة في حفلها على "تيك توك"، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك و ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نابلسي، وتراجعت سميرة سعيد عن طرح الأغنية في ألبومها المقبل وقررت طرحها منفردة مع الحفل في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت سميرة سعيد إنها تتواجد هذه الأيام مع ابنها شادي في القاهرة، ولم تستطع السفر إلى المغرب بسبب الظروف الراهنة، ونشرت سميرة سعيدة عدة فيديوهات لها مع ابنها شادي من المنزل، أعلنت بها انضمامها لتطبيق "تيك توك" بطريقة طريفة وكذلك أعلنت من خلالها عن حفلها وأغنيتها الجديدة.

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سميرة سعيد تنضم لمنافسة موسم الصيف

وتفاعل الجمهور مع مفاجآت سميرة سعيد الجديدة خاصة إنها أعلنت تواجدها في موسم الصيف في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد فترة من انتظار أعمالها الجديدة، حيث كانت آخر أغانيها في نهاية العام الماضي بأغنية "هوليلة"، ومن قبلها ألبومها الأخير "عايزة أعيش" في 2015، ولم تحسم حتى الآن مصير ألبومها الجديد.