كريم أبوزيد ضيف مروان يونس على "إينرجي" غدًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم أبوزيد ضيف مروان يونس على "إينرجي" غدًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب كريم أبو زيد، ضيفا على مروان يونس في برنامجه "بجد على الراديو"، والذي يذاع كل خميس في تمام الرابعة عصرا على أثير راديو إينرجي 92.1.
كان المطرب كريم ابو زيد قد طرح قبل شهر أول أغاني ألبومه الجديد "فكك من الناس" والتي تحمل اسم "الدنيا حلوة"، ألبوم كريم الجديد يضم 5 أغاني وتعاون فيها الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، ويعتبر الألبوم هو الرابع له فنيا.
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