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كريم أبوزيد ضيف مروان يونس على "إينرجي" غدًا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم أبوزيد ضيف مروان يونس على "إينرجي" غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المطرب كريم أبو زيد، ضيفا على مروان يونس في برنامجه "بجد على الراديو"، والذي يذاع كل خميس في تمام الرابعة عصرا على أثير راديو إينرجي 92.1.

 

كان المطرب كريم ابو زيد قد طرح قبل شهر أول أغاني ألبومه الجديد "فكك من الناس" والتي تحمل اسم "الدنيا حلوة"، ألبوم كريم الجديد يضم 5 أغاني وتعاون فيها الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، ويعتبر الألبوم هو الرابع له فنيا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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