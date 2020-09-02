مركز مولانا آزاد ينظم ندوة عبر الإنترنت حول "الهند ومصر: تواصل موسيقي"

نظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند لدى مصر ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الهند ومصر: تواصل موسيقى". تحدث خلال الندوة اثنان من الأساتذة البارزين هما ساجنا سودهير، الأستاذ بقسم الموسيقى، كلية البنات الحكومية، جامعة كيرالا بالهند، و سماح إسماعيل علي، الأستاذ بقسم الموسيقى العربية، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان.

وقد أشار المتحدثان إلى بعض أوجه التشابه بين التراث الموسيقي في الهند ومصر في مراحل مختلفة من تطورهما، ومن ذلك نشأتهما المحلية والقداسة التي كانا يحظيان بها في العصور القديمة وتأثير التقاليد الموسيقية الخارجية عليهما خلال العصور الوسطى وما إلى ذلك. كما حاول الباحثان المقارنة بين "الرجا" في الهند والمقامات الموسيقية في مصر.

Advertisements

وتحدثت السيدة/ سارة رفعت، وهي مدرسة موسيقى مصرية درست في الهند، عن تجاربها خلال فترة دراستها في كلا البلدين. وقدم السيد/ بارثا براتيم موكارجي، والذي يعمل مدرباً على الآلات الموسيقية الهندية بسفارة الهند في جاكرتا، عرضًا حيًا للعزف على الآلات الموسيقية الهندية المختلفة.

وقام بإدارة الندوة د/ لياقات على، مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.