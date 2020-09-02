عرض فيلم حكايات الغياب لـ صلاح هاشم في أتيليه القاهرة

يعرض فيلم " حكايات الغياب " لصلاح هاشم - وثائقي طويل 70 دقيقة - تصوير ومونتاج سامي لمع ، في " أتيلييه " القاهرة في وسط البلد يوم الخميس 10 سبتمبر الساعة 7 مساء،ويعقب عرض الفيلم نقاش مع مخرجه الكاتب والناقد السينمائي صلاح هاشم المقيم في باريس.فرنسا.

يعرض الفيلم لشهادة الشاعر والروائي المصري الكبير محمم ناجي ابن سمنود، وصاحب الروايات المصرية الفذة الروائع، مثل( خافية قمر ) و ( مقامات عربية " و " الأفندي " و ( العيقة بنت الزين )و غيرها ،حيث يحكي محمد ناجي في الفيلم، عن عصره ريف الغربية، من عند قريته سمنود في حضن الدلتا ،مرورا بفترة الدراسة في كلية الآداب جامعة القاهرة، وفترة الخدمة العسكرية في الجيش بعد تخرجه، وحتى تجربة المرض والعلاج في باريس، كما يحكي عن جيل الستينيات في مصر، وتجربته في الكتابة، والدروس المستخلصة من تجربة حياة عريضة..ويعرض لمشروعه الثقافي الكبير لمصر كما لوكان وصيته الأخيرة..

ويتضمن الفيلم 3 شهادات عن محمد ناجي، أدبه وفكره وموقعه على خريطة الابداع الروائي المصري، بمشاركة الكاتب و المفكر المصري الكبير د. نبيل عبد الفتاح، والكاتب والقاص المصري الكبير أحمد الخميسي، والناقد السينمائي المتميز محمود عبد الشكور،ويقدم للفيلم ويدير النقاش بعد العرض شاعرمصر الكبير زين العابدين فؤاد.,,

والمعروف ان فيلم " حكايات الغياب " هو الفيلم الوثائقي الخامس للمخرج صلاح ، مخرج افلام " البحث عن رفاعة الطهطاوي " و " أول خطوة " و " كأنهم كانوا سينمائيين " وغيرها، التي توثق لذاكرة وتاريخ مصر، وتراثها السينمائي العريق، وهو مؤسس ( موقع سينما إيزيس)، أحد أهم المواقع السينمائية العربية على شبكة الإنترنت، و( مهرجان جاز وأفلام ) في مصر، الذي يعقد دورته السادسة في شهر ديسمبر 2020 ، ومؤلف العديد من الكتب السينمائية المهمة مثل " السينما العربية خارج الحدود" و" السينما الفرنسية . تخليص الإبريز في سينما باريز " و " مغامرة السينما الوثائقية . تجارب ودروس " الصادرة عن المركز القومي للسينما في مصر والهيئة العامة للكتاب.