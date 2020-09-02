بطولة حلا شيحة.. الفيلم الإماراتي أثل يحصد جائزتين دوليتين ويشارك في 5 مهرجانات

حصد الفيلم الإماراتي القصير أثل للمخرجة اليازية نهيان آل نهيان جائزتين هما جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. وفاز أيضًا بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.
كما اختير فيلم أثل رسميًا للمشاركة في خمسة مهرجان دولية وهي مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة.
وقد أقيم عرضًا خاصًا للفيلم يوم الاثنين 31 أغسطس/آب الساعة 5 مساءً في سينما فوكس بأبراج نيشن بحضور الصحفيين والإعلاميين المحليين.
تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسًا على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئًا بعيدًا عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.
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