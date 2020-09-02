بإطلالة بيضاء.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في صورة جديدة لها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، . وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جذابة من أمام البحر من أحد الأماكن السياحية. وظهرت ياسمين في الصورة مُرتدية فستان أبيض وقبعة بيضاء لتبرز جمالها، كما اختارت تسريحة شعر تتناسب مع ظهورها الجذاب. وتزوجت ياسمين صبرى من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

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