امسك إشاعة .. براد بيت يجرب شعور الأبوة مجددا بعد طلاقه من أنجلينا جولي

ومن جانبه، نفي gossip copالموقع المتخصص في رصد شائعات المشاهير ما تردد حول الأمر نافيا من الأساس وجود علاقة عاطفية بينهما.
وقال موقع Geo news في تقرير له، إن براد بيت لا تجمعه سوى علاقة صداقة بـ عليا شوكت التي تواعد شخصا آخر، لافتا إلى أن النجم العالمي طمأن جينفير أنيستون بخصوص هذا الشأن.
حقيقة عودة براد بيت لطليقته جينفير انيستون
وكانت تقارير أجنبية كشفت عن أن براد بيت يفكر في العودة لـ جينفير أنيستون بعد أكثر من مرور 12 عاما على انفصالهما، ويسعى جاهدا لكسب ثقتها من جديد.
جدير بالذكر أن أنجلينا جولي دخلت في علاقة مع براد بيت خلال تصوير فيلم Mr & Mrs Smith في 2005، حيث كان متزوجا من جينفير أنيستون ثم انفصل عنها وارتبط بـ أنجلينا جولي لـ 12 عامًا، وانفصلا في سبتمبر 2016.
سبب طلاق براد بيت وانجلينا جولي :
قالت أنجلينا جولي في حوار لمجلة فوج العالمية: "الطلاق من أجل مصلحة أبنائي هو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".
من جانبه قال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.
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