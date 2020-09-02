كريم فهمي مدافعا عن ميدو: الشباب الصغير مش عارفين أحمد حسام دا كان إيه

ودافع كريم فهمي عن ميدو ، قائلا : هو الشباب الصغير اللي بيعمل كوميكس علي ميدو و الهزار علي موضوع زلاتان ، ماشي هزر مره و اتنين بس الكتير بيبوخ اوي ، و بعدين انا قلت شباب صغير عشان واضح انهم مش عارفين ميدو ده كان ايه و ماشافوش مسيرته و الفرق اللي لعب ليها.

و تابع كريم :"ميدو اول لعيب مصري يوصل للعالمية بمعني الكلمة و لحد دلوقتي اسمه معروف بره و بيحترموه جدا، يعني ميدو رمز مهم في المنطقة ديه وعلي فكرة جت فترة كان اعلي و انجم من زلاتان فعلا تخيلوا.

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يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو" من تأليفه ، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.