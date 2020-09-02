أمير طعيمة ينفي تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في فيلم جديد

وغرد أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "توضيح هام: انا مَش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الاخبار

اللي بيتم تداولها و اللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".

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وكانت آخر أعمال شيرين الفنية أغنية "مش قد الهوى"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.